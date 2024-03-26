Selena快閃晒巨胸

近年因患上紅斑狼瘡致體形變胖的美國歌手Selena Gomez，前日在社交網上載兩張於家中穿黑色胸圍的自拍照，展示巨胸，但數分鐘後又刪掉，有網民懷疑照片「走點」。不過，手快的網民已將照片儲存並廣泛散布，引來不少談論。