朋友做媒志趣相投 志效暗撻金牌運動員 登堂入室培情

韓國人氣女團TWICE的隊長志效被爆有新戀情，傳與曾奪奧運金牌的南韓鋼架雪車運動員尹誠彬拍拖一年，兩人趣味相投，經常一起做運動。雙方事務所僅表示是他們的私生活，未有正面回應。

27歲的志效昨日被爆撻着退役鋼架雪車運動員尹誠彬，韓媒爆料指兩人交往一年，是通過友人介紹認識，因同樣熱愛運動而啱嘴形，尹誠彬又教志效做運動，關係在短時間內變得親近，很快便發展成情侶，消息指兩人的寓所距離只有5分鐘車程，故經常在彼此的家約會。

尹誠彬是2018年平昌冬季奧運會金牌得主，退役後曾參加Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》及MBC節目《大學體戰：少年選手村》，身材魁梧。他與志效同樣曾亮相綜藝節目《我獨自生活》，公開獨居生活，但未有在節目中同框。

事務所不干涉 對於拍拖傳聞，TWICE所屬的JYP事務所表示：「因為是涉及私生活的部分，我們很難確認，請大家諒解。」而尹誠彬所屬的That Sports事務所亦回應：「因為他已經不是現役選手，我們不會管理他的私生活，所以難以確認。」今次已非志效第一次爆戀情，她曾於2019年被爆暗撻限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾，當時事務所承認戀情，至2020年11月宣布分手。