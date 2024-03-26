暢所欲玄：日月角

在尾毛中間的位置向上至額的中間處，有一塊小小凸出的骨頭，在左額上的名父親宮日角，在右額上的名母親宮月角，代表父母給自己的遺傳恩澤，亦可觀父母的關係好與否、父母之健康安危，同時也可顯示自己的運勢，所以有云「頭角崢嶸」，便是形容一個人器宇軒昂、儀表不凡、少年得志的現象也，所謂「頭角崢嶸」便是指日月角凸出。

此日角父宮及月角母宮都不宜太過凸出，否則其人性格不通人性而過於倔強。女性更不宜日角月角明顯可見，主不易獲得父母及公婆的歡心，人緣比較差。

日月角豐滿有肉，無惡痣紋沖，兩角平衡無一高一低的現象，便表示父母身體健康，雙方關係和順恩愛。如日月角一高一低、一大一小，兩不相稱配合，則表示父母之間的感情或健康存在問題。當然，從形象上而言，必定是高勝低、大勝小，若月角大於日角，定是母欺父，若日角高月角低，定然父勝母。

日月角不宜有所缺陷，此所言缺陷是不可見惡痣、紋沖、傷痕，若有，則左傷父親，右傷母親，如左右皆有缺陷，代表父母同傷。所謂傷，是顯示其健康欠佳，有手術血光之災，其運勢不暢順，與己關係欠佳。

玄學家伍立群