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林子善執垃圾似輪迴
藝人林子善為主持的無綫節目《一個好人》拜訪成立執垃圾群組的貓哥，更隨對方上山下海執垃圾，眼見垃圾無處不在，他感慨：「啲垃圾係不斷無限輪迴，執完又有執完又有，一路執時我都有啲憤怒。」而在另一集，他拜訪輪椅武術創辦人李Sir，還坐上輪椅親身體驗。
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