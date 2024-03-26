獨家訪問：陳展鵬「鹼」時間追女：生多幾個都唔怕

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）出名恩愛，兩人的女兒小豬比（Quinta）長得漂亮、活潑又可愛，轉眼間她已踏入5歲，趁生日舉家到主題樂園遊玩。向來重視儀式感的Phoebe，日前更偕展鵬悉心準備充滿童真、歡樂的生日派對，藝人陳敏之帶同囝囝子樂到賀。

度身訂造生日派對 Phoebe在社交網分享多張派對照，其中一張她與展鵬抱着小豬比「啜啜」，非常溫馨，她寫道：「本來Quinta 5歲生日一早安排好，我隨口問一句，你想生日點過呀？Quinta話好想同同學仔一齊玩，2星期？點準備得切？好彩有一班朋友仔幫手，最後可以完成Quinta生日願望，仲可以印得切同豬比合作完成嘅T恤，小豬比表示超級滿意。」

展鵬昨日接受本報獨家訪問，甜爆指愛女愈大愈可愛，又趁機放閃：「老婆真係識生，幾時都係生女好，女真係生多幾個都唔怕。」他與Phoebe曾表示希望追多個，問到何時成事，他笑說：「呢排我狀態好好，好夠瞓，不過好多人話唔夠瞓身體酸性高，先會有大啲機會生女，如果鹼性狀態就會生仔多，所以要喺拍緊劇、好辛苦嘅時候先可以大機會生女，要求公司大量開劇畀我，咁我就更快成事。」