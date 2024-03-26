中娛星動：王心凌攻雲頂玩變裝 自備氧氣筒

台灣「甜心教主」王心凌及「可愛教主」楊丞琳齊齊開巡唱，心凌相隔17年再訪馬國，谷胸上陣還自備氧氣筒。至於因失言風波而沉寂了一陣子的楊丞琳，預告重啟佛山巡唱。

台灣歌手王心凌日前再到馬來西亞雲頂展開一連兩場的演唱會，是她相隔17年再到當地開騷，事前她做足準備，除了認真綵排外，更為演出準備了氧氣筒，她在網上分享照片及留言：「海拔近2,000公尺，該備的都備好了。」

心凌在台上施展渾身解數回饋歌迷，演唱會服裝更在網上掀起熱話。當中紅色低胸的一字膊長裙，融合了甜美、優雅與個性元素於一身，盡顯時尚品味及舞台魅力，網民紛紛留言：「這條紅裙突出了王心凌的身材優勢！」她又穿低胸喱士粉色裙登場，谷胸上陣，露出白滑美腿，另外一套如婚紗設計般的晚裝裙更是仙氣十足，讓粉絲大飽眼福。

楊丞琳重啟佛山巡唱 至於楊丞琳早前在內地舉行巡唱，因失言引起軒然大波，事後多次為事件道歉。風波過後，人氣不減的她日前在社交網分享多張綵排練舞的黑白照，發文預告正式重啟佛山巡唱：「休息了55天，甚是想念。好期待見到大家，好想大肆唱歌、大肆跳舞喔～明天LIKE A STAR重啟後第17站-佛山，我來啦，喔耶！」