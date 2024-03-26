Day公開拒愛原因 Marf認拍拖 爆男友點評成員

女團COLLAR的3場演唱會前晚落幕，捲入緋聞的Day及Marf成為焦點。Day繼續否認拍拖，直言工作比愛情重要，Marf則勇敢認愛，指男友林家熙（Locker）非常留意COLLAR，更會逐一點評！

一連3場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會前晚落幕，COLLAR成員曾參與的選秀節目《全民造星IV》評審李嘉欣、謝安琪及女兒、師兄MIRROR成員Jeremy、AK及Lokman等均現身捧場。在頭場被指表現失準走音的Marf，尾場回復水準，表現不過不失。

COLLAR在演唱會尾聲各自發表感言，眾女先後感動落淚，Candy爆喊感謝家人及粉絲到場，芯駖則表示見到台下的李嘉欣，憶起比賽期間的點滴。受訪時，Gao表示會為今次表現打80分，提到首場Marf被指走音，她解釋是當時抱恙在身所致。各人又指幾乎每個成員排練時都有受傷，當中以芯駖傷勢最嚴重：「有一次我哋練習要踢起隻腳，可能太興奮，太耐冇跳過呢隻歌，就成條腰癱咗，返屋企完全瞓唔到，之後都搵咗好多醫生。」COLLAR表示有邀請舊隊友So Ching睇騷，可惜對方排滿工作，未能抽空捧場。

Candy否認買粉絲 談到Day與Marf均緋聞纏身，前者被指與Nathan搭上，Day指事前害怕別人將注意力放在緋聞，而非演唱會上，又指現時雙方關係正如經理人所說，是有認識但沒有繼續發展：「有認真了解過，但依家仲單身，我哋係朋友。（對方疑自殺入醫院？）有關心佢，見到朋友發生呢啲事都擔心，大家有共同朋友。」問到她與Nathan有甚麼不合適？她表示：「冇咩原因，因為我熱愛工作。」

至於Marf大方承認與Locker拍拖，雖然不願透露是否同居，但直言男友非常留意COLLAR，更會逐一點評每位成員的表現。另外，Candy早前因社交網漲粉速度太快被質疑買粉絲，她即否認：「有錢都攞嚟交學費，邊有錢買粉絲，要買都唔會買咁少。」