娛樂

蔚雨芯出「辣」招消暑

蔚雨芯晒出水着照，令一眾網民㷫合合。 蔚雨芯晒出水着照，令一眾網民㷫合合。
蔚雨芯晒出水着照，令一眾網民㷫合合。
「魔鬼胸」蔚雨芯趁近日氣溫回升，率先行下水禮消暑，她晒出水着照，見她身穿綠色比堅尼，配白色小泳褲出海遊船河，低胸領口激露圓渾雙球，令不少男士笑言不但不能消暑，反而更加㷫合合：「所有地球嘅雄性都會流鼻血」、「見到你好難平靜」、「咁快就着噴血三點式。」
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