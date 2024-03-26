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蔚雨芯出「辣」招消暑
蔚雨芯晒出水着照，令一眾網民㷫合合。
「魔鬼胸」蔚雨芯趁近日氣溫回升，率先行下水禮消暑，她晒出水着照，見她身穿綠色比堅尼，配白色小泳褲出海遊船河，低胸領口激露圓渾雙球，令不少男士笑言不但不能消暑，反而更加㷫合合：「所有地球嘅雄性都會流鼻血」、「見到你好難平靜」、「咁快就着噴血三點式。」
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