「醉」怕酒後亂性 張敬軒搞「多人運動」：少啲體力都唔得！

張敬軒昨日與10位粉絲共進午餐，笑稱是「多人口部運動」，相當需要體力，希望能照顧周到。他又笑稱擔心做錯事，故很自律，少有飲醉酒。

張敬軒昨日在中環與幸運粉絲進餐，更吸引大批粉絲在餐廳樓下守候。艷福無邊的軒仔笑說：「真係少啲體力都唔得，因為係多人聚會、多人口部運動，想每個人都照顧到。」他又感謝粉絲支持，知道有人為了和他食飯，參加遊戲食了10多餐才抽中聚會名額，相信食飯傾談期間會變成「苦主大聯盟」。他又被粉絲「追數」，問他何時會為奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」謝票。

講到飲酒，軒仔自言相當自律，因擔心做錯事，故少有喝醉：「我飲醉咗會好多嘢講，所以人多都唔會飲咁多，驚醉咗出洋相。」最近搬了家的他被上手業主的鋼琴老師在裝修期間誤入新居，對方事後更在網上分享事發過程，但軒仔不介意新居地點曝光，笑稱花了不少心機設計新家，希望公諸同好。問到是否與媽媽同住？他說：「唔得，我哋冇一齊住20年，但係佢都住喺我隔籬樓。」

為長壽唱片搞展覽 講到今年新工作，軒仔覺得現時市場氣氛奇怪，暫時未見有太多動靜，但透露今年會出專輯，5月將舉行工作坊分享情緒支援、社交媒體運用等心得。他又透露會為自己最長壽的唱片舉行展覽，分享原汁原味的製作點滴：「《Senses Inherited》係我喺英皇最長賣長有嘅唱片，淨係黑膠碟都過咗金唱片，之前喺澳門演唱會賣咗超過兩萬張黑膠碟。」