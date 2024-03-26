娛圈單打：中二生圓滿畢業 過江龍實至名歸

無綫選秀節目《中年好聲音2》圓滿落幕，由澳門過江龍古淖文揮低譚輝智及顏米羔，以99分高分拎走價值48萬元嘅金咪，真係可喜可賀。

唔係話自賣自誇，本欄早於「中二」10強誕生賽時，已盛讚古淖文引證「機會是留給有準備的人」，不過由於古淖文今次贏到開巷，向來被睇高一線嘅譚輝智及顏米羔只係分別得92分及89分，只係勉強睇到吓尾燈，自然有好多陰謀論油然而生。

有網民質疑6位評判一致畀滿分有景轟，又有人話古淖文係肥媽私生子，一早內定係冠軍咁話。咁又難怪嘅，睇番個打分表，譚輝智及顏米羔只係各自得到楊千嬅一位評判畀最高19分，而古淖文連出名高要求嘅伍仲衡都畀佢20分，確係難免惹人閒話。

眾所周知，古淖文唱英文歌向來耍家，亦曾以《不如不見/Desperado》取得93分最高分拎過對象牙筷子，所以今次揀《Feeling Good》幾乎實食冇黐牙，唱得行雲流水、揮灑自如，20分猶如探囊取物啦。

反觀譚輝智今次揀咗首《記憶棉》，未唱已令人流一額汗，唱完佢都心知不妙，幾位評判「恨鐵不成鋼」嘆晒氣話佢揀錯歌，肥媽直情話呢首「自選必殺歌」等同自殺，以戰論戰，譚輝智今次確係炒晒車，輸得心服口服。

至於所謂私生子論更加係得啖笑，如果係真嘅話，佢仲使喺「前世做錯事」嘅亞視兜踎咁耐咩，查實佢之前受訪時講過曾希望肥媽幫手搭路入TVB被婉拒，畢竟謠言止於智者，希望古淖文繼續喺舞台上加把勁，以實力證明呢99分係實至名歸。