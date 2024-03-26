范冰冰放暗箭 寸「死敵」章子怡扮後生？

內地兩大頂流女星范冰冰和章子怡多年來屢傳不和，冰冰日前接受訪問時，言論間似暗寸子怡在劇集《上陽賦》扮少女，隨即引起熱議。

范冰冰近年經歷逃稅風波，在內地復出無望，轉而力攻國際市場，早前更現身拍攝荷里活新戲。日前她受訪時大談近年事業上的轉變，坦言想走出框架：「如果現在還要讓我在古裝片、偶像劇裏去演一個少女，綾羅綢緞、身上插着翅膀，再去做這些也不太適合，當你自己覺得尷尬的時候，觀眾也會覺得尷尬！」

此番言論一出，有網民解讀為她暗寸對手章子怡，事關章子怡曾在劇集《上陽賦》飾演少女卻被嫌老，而且兩人多年來屢傳不和，有網民笑言：「原來范冰冰這麼在意章子怡？」、「其實也沒說錯！」其實她們當年合作電影《非常完美》時，曾一起亮相節目受訪，主持提到冰冰飾演反派角色，個性不太可愛，她即表示：「不知道怎麼演，就演章子怡好了！」一旁的章子怡震驚反問：「你意思我是（壞人）。」當時已引起一番熱議。

范丞丞無辜中槍 另外，冰冰訪問中又提到身陷逃稅風波時，不少人無法直接幫助她，於是改道幫助同是明星的弟弟范丞丞：「我的演藝圈人緣蠻好的，其實大家都想幫我，但有些能力有限或者受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，可以幫她弟弟范丞丞』。」此番話亦引來范丞丞粉絲不滿，認為她是變相認定范丞丞「靠家姐」，抹殺其努力。