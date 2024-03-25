女方深夜洩「蜜照」 金秀賢金賽綸 離奇傳撻着

韓國男星金秀賢離奇傳出撻着23歲「醉駕女星」金賽綸，金賽綸昨日凌晨突然上載與金秀賢的親密合照，及後又秒刪，事務所急急澄清指兩人並非情侶關係，不知道女方公開照片有何目的，更聲言會控告散布謠言的網民！

最近憑韓劇《淚之女王》強勢回歸公仔箱的金秀賢，昨日遭因醉駕而形象跌至谷底的金賽綸上載合照抽水，女方於昨日凌晨突然透過社交網上載與金秀賢面貼面的親密自拍照，她於相中單眼微笑，金秀賢則看起來一臉倦容，似是飲了酒，雖然她3分鐘後刪除照片，但照片已被截圖及於網上瘋傳，更因而傳出兩人交往中。

有網民翻出金賽綸還是童星時與金秀賢的合照，指沒想到她長大後會跟金秀賢傳緋聞，而《淚》劇前晚一集剛好講到金秀賢與拍檔金智媛確認對彼此的心意，上演咀嘴一幕，懷疑金賽綸受了打擊，故意公開照片令戀情曝光。

事務所怒告造謠網民 金賽綸於2017年接受韓媒訪問時，曾表示想與金秀賢合作拍劇，而金秀賢於2019年簽約表哥成立的新事務所Gold Medalist，其後金賽綸亦成為旗下藝人，不過隨着她於2022年5月爆出醉駕風波，合約於同年12月結束後就沒有續約。

金秀賢的事務所Gold Medalist表示經過了解後，證實拍拖傳聞並非事實，又指照片應該是金賽綸還是Gold Medalist旗下藝人時拍下的，不知道她上載照片的目的是甚麼，又指現時網上有很多引起不必要誤會和惡意猜測的貼文，他們將採取法律行動追究。