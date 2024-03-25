暢所欲玄：你積下陰德 上天必將回報你

一命二運三風水，四積陰德五讀書。在本專欄談了多次，今次再和大家討論積陰德怎樣達成改運。

行善積德是老祖宗對我們的諄諄教誨，常說好人有好報，善惡有報，不是不報，時候未到，這就是因和果之間的對應，而且是一一對應，絲毫不差。

好多時看到人們以生肖來定論每年運程，這做法是否百分之百準確？風雨人生路，苦樂自己渡，過了風雨才會見彩虹。

說到「因果」，善良的人不喜歡鬥，大氣的人不喜歡爭，低調的人不喜歡比，聰明的人不喜歡評，真正把自己能量使出，好運一直眷顧你。首先要學會轉化自身的能量，當你的真我發出能量時候，你的精神能量全擁有了，比如說你想升職加薪，那麼你就要把自己放在你想坐的位置。

你幫過的人不一定會幫你，但幫過你的人，只要你沒有讓他失望，他還是會幫你。

迷路識馬，落難識人，不經一事，不長一智。一個人是真心假意，不在嘴上，而在心意，一個人是虛偽還是實在，不在平時，而在風雨，大起大落之後，真假有答案。

堪輿學者元海