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賈靜雯陪壽星女遊樂園
台灣女星賈靜雯與修杰楷的細女「波妞」7歲生日，一家人浩浩蕩蕩前往上海，會合身在當地的大女兒「梧桐妹」到主題樂園慶祝。本想扮公主的壽星女，抵達後卻突然想扮成動畫人物阿拉丁，令賈靜雯哭笑不得，但見到3個女兒相處融洽，她亦甜在心。
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