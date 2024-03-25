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何嘉莉攻網學剪片
藝人何嘉莉日前在深圳出席時裝騷，她透露近年用心經營自己的時尚愛好，在網絡分享穿搭之道，還一手包辦拍攝、剪接等後期，獲外界一致好評，令她信心滿滿，她說：「一向鍾意做有關Styling嘅嘢，新舊衫配搭，做得好開心。最困難係剪片，但依家都做到自己嘅Style出嚟，大家喜歡真係好開心。」
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