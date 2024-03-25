趙露思現真身 被彈嚴重走樣

內地花旦趙露思前晚悉心打扮出席活動，騷胸、露肩又晒腿，甚為隆重。有網民將她的現場照與其工作室上載的靚相作比較，驚嘆外表嚴重「翻車」，更以「慘不忍睹」形容！網民紛紛吐槽，指她面大、背厚腿短、眼妝嚇人、行路冇儀態等，對其真實身高起疑，更指上衣將她的胸部擠扁了一樣，美感欠奉。