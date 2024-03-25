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黃子韜「蜜」會徐藝洋 監控照外洩！
黃子韜與徐藝洋外出的閉路電視截圖被公開，令他嬲爆。
內地男星黃子韜與旗下女藝人徐藝洋屢傳拍拖，但一直拒認愛，日前有網民公開他們一同現身飯局的照片，事後黃子韜工作室指照片是閉路電視所拍，黃子韜更開直播怒斥事件能用法律程序維護，但隨後他又補充：「做人要大度一點，經歷過那麽多的男人，還怕人拍張監控，又不是做了甚麽見不得人的事兒。」
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