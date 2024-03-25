難得獻唱被玩殘 陳凱琳Cut音樂救「魔音」
藝人陳凱琳昨日出席復活節活動，罕有地公開獻唱，但由於配樂出錯，起初她硬着頭皮唱「男音」，後來終頂唔順要求清唱，效果比有音樂墊底更理想，難怪她尷尬說：「大家記得將頭一Part抹咗！」
談及執生成功，她事後受訪時表示抹一把汗，又自認表演前疏忽沒有試聽音樂，以致差點出醜人前。對於歌聲獲讚不錯，她說：「我OK鍾意唱歌嘅，平日都有唱兒歌畀幾個囝囝聽。（有冇同老公鄭嘉穎合唱？）咁又冇喎！不過佢聽過我唱歌，好似今次活動，我喺屋企練歌，佢都話OK同穩陣。（識唔識唱佢啲首本名曲？）我比較鍾意英文歌，其實嘉穎都好少唱自己嘅歌，喜歡唱張學友同張國榮。」至於稍後的復活節假期，她透露將一家大細留港Staycation，問可有想過再添丁？她笑說：「依家已經好圓滿，一架車坐晒！」
避談遇佘詩曼
另外，日前她與嘉穎出席陳淑芬生日派對，與嘉穎舊愛佘詩曼同場，問到有否交流？陳凱琳避重就輕說：「有見到佢，但現場太多人，真係群星拱照，反而我見到郭富城，忍唔住出聲同佢合照。」
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