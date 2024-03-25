張曦雯做反派獲同情 拍拖講理性

藝人張曦雯於新劇飾演反派，竟離奇地博得同情！她直言自己在感情上屬於「付出型」，與男友一直理性溝通，可謂相敬如賓。

張曦雯（Kelly）、馬德鐘及羅天宇等，昨日出席劇集《再見．枕邊人》結局篇宣傳活動，首次飾演反派的Kelly被問到會否「當街被鬧」，她笑答：「令我估唔到，雖然角色好壞，但竟然有觀眾同情，問點解要愛得咁卑微，仲有網民同我分享自身感情經歷。」問到現實中她是否同是「付出型」，Kelly坦言：「我都會主動幫另一半做嘢嘅，有時男友連一句多謝都冇，我會同佢講番，佢會回應『Thank you for telling me』。我哋只會拎啲嘢出嚟討論，所以好少鬧交。」

提到劇中的出浴戲及喊戲成焦點，Kelly表示：「（出浴）場戲冬天拍嘅，工作人員為我準備咗熱水，不過浸咗好多個鐘，浸到皺晒皮！至於喊戲都唔係一個挑戰，本身好易喊，平時又唔鬧交嘅，少少嘢就可以觸動我。」

馬德鐘氣場震懾羅天宇 至於羅天宇同時出演《再》劇及《婚後事》，演技備受認可，他表示感恩：「（角色）咁唔一樣，都需要靠監製同對手嘅幫助，好似同馬德鐘開工，佢都好提點我，不過企喺佢隔籬，佢咁高大加上氣場，我都好有壓力。（兩套劇鍾意邊個角色多啲？）都鍾意，喺我心目中兩個係唔同嘅。（接到劇本要先衝破心理障礙？）其實有，好彩我拍咗《婚後事》先，有咗個底，同埋開工前黃智雯已經成日對我『拳打腳踢』，極速拉近關係。」身旁馬德鐘則形容羅天宇今次演出「好有驚喜」，羅天宇即自爆年前演出劇集《香港愛情故事》時，馬德鐘特意傳短訊鼓勵自己，相當窩心。

而羅天宇昨日於活動上獻唱《再》劇的片尾曲，贏得不少掌聲，談到是否有意進軍樂壇，羅天宇坦言：「都想嘅，但好似冇乜機會。（嚟緊有《中年好聲音》大灣區比賽喎。）我36歲夠年紀參加，但唔夠膽，參賽者位位好強，等我練習吓先。」