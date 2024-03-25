林襄食都冇用 體重新低

台灣啦啦隊女神林襄身形向來纖瘦，近日自爆體重跌穿40公斤，震驚不少網民，連她自己都不敢置信：「嗯？不是有在吃嗎？」粉絲紛紛留言叫她多進食、努力增肥，而她連日來都有在社交網報告進食情況，但仍讓粉絲擔心不已。其實她日前出席活動時，曾自爆瘦到胸部縮水：「穿內衣有點空空的，沒有那麼滿。」