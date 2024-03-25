3月25日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月25日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林襄食都冇用 體重新低
林襄瘦到皮包骨，真係我見猶憐。
台灣啦啦隊女神林襄身形向來纖瘦，近日自爆體重跌穿40公斤，震驚不少網民，連她自己都不敢置信：「嗯？不是有在吃嗎？」粉絲紛紛留言叫她多進食、努力增肥，而她連日來都有在社交網報告進食情況，但仍讓粉絲擔心不已。其實她日前出席活動時，曾自爆瘦到胸部縮水：「穿內衣有點空空的，沒有那麼滿。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240325-0325_00282_043/林襄食都冇用--體重新低
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc