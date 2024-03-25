掛住打招呼 落樓梯差錯腳 陳柏宇拗柴坐住唱

歌手陳柏宇前晚演出時發生意外，落樓梯時不慎差錯腳跣低，堅持完成演出後才由工作人員扶入後台。昨日他受訪時表示現時行路趷趷吓，並須以拐杖輔助。

著名音樂監製陳浩然（Edward Chan）前晚為一連兩場的首個音樂作品展揭開序幕，演出歌手計有姜濤、Edan、陳柏宇、林奕匡、林一峰、薛凱琪、衛蘭及周柏豪等。

臨近演唱會尾聲，陳柏宇出場演繹《忘記歌詞》時步落樓梯，沒料不慎跌低，單膝跪在梯級上，經慢慢調整後，他坐於梯級上向台下觀眾說：「冇事，唔好企起身就得。」說罷便坐着繼續唱，之後再緩緩站起，由工作人員扶返後台，而坐在輪椅上的他面帶笑容。

Edward Chan完騷後受訪，稱事發時於台上專注表演，未有留意到陳柏宇跌倒，但獲悉後隨即趕往後台查看對方傷勢，指他是太興奮向樂隊打招呼而出事。而陳柏宇昨日接受訪問時，再表示傷勢沒大礙：「唔使入醫院，後台有醫護人員，之後冰敷再包紮，唔好郁到受傷個位就得，我只係向內拗柴，依家行得唔係咁方便，趷吓趷吓，跳吓跳吓，唔可以用力。（影響工作嗎？）冇乜嘢，行慢啲啫，攞支拐杖頂住先，由得佢慢慢好，之後再訓練番囉。（要睇跌打嗎？）唔使住，做埋騷先啦！」

姜糖爵屎氣勢澎湃 而演唱會上亦吸引大派「鏡粉」捧場，當中以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）佔大多數，眾人更高舉燈牌，營造燈海迎接偶像出場，不過一眾「爵屎」（Edan粉絲暱稱）亦不甘示弱，當Edan出場時即亮起「爵」字燈牌為他打氣，至於姜濤與Edan合唱時更成為高潮所在，全場粉絲歡呼聲此起彼落。