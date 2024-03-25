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陳逸璇親手送貨做宣傳
Jolie忙於宣傳新歌，獲粉絲帶同燈牌為她打氣。
獨立歌手陳逸璇（Jolie）近日絞盡腦汁為新歌《Thru the Night》宣傳，除親自設計及包裝派台禮物外，她更親自送貨到電台派給DJ，Jolie表示不欲假手於人，故未有請幫手，望盡最大努力做到最好，笑指完成後有難以形容的喜悅。
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