陳逸璇親手送貨做宣傳

獨立歌手陳逸璇（Jolie）近日絞盡腦汁為新歌《Thru the Night》宣傳，除親自設計及包裝派台禮物外，她更親自送貨到電台派給DJ，Jolie表示不欲假手於人，故未有請幫手，望盡最大努力做到最好，笑指完成後有難以形容的喜悅。