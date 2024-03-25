自認年紀漸長 甄子丹開戲求突破 怕「冇面見人」

「宇宙最強」甄子丹入行多年，主演的動作電影不計其數，觀眾心目中早已認定動作戲是他的標誌，雖然年紀漸長，但子丹揚言要繼續突破自己，笑言如新作無突破會「冇面見人」。

甄子丹昨日現身沙田馬場，為「賽馬會打吡大賽」擔任大使，太太汪詩詩與外婆、母親及表妹湛琪清等均到場支持。子丹表示已出任大使超過10年，笑言馬會很長情，汪詩詩則指他也很專一。子丹表示賽事乃城中大事，加上天氣好，希望市民也齊齊出來感受歡樂氣氛兼帶旺經濟。談到去年再次成功中籤做馬主，他指愛駒還未到港，笑言不再以「宇宙」為愛駒命名：「如果跑唔贏又尷尬，試過入場支持『宇宙車神』佢就唔聽話，我唔入場佢又贏。」

湛琪清為囝囝改名頭痕 談到工作，他表示新戲《誤判》進入後期製作階段，因自己年紀漸長，現時開戲較有要求：「希望作品有突破，依家每個Project都係精心塑造，拍咗咁多年戲，如果新作冇突破就冇面見人。」他指觀眾也認同動作戲是他的標誌，故希望在自己還有影響力時創造更多經典。

至於正懷胎6月的湛琪清，笑言正煩惱腹中囝囝名字，更大爆老公說話不算數：「我同老公嘅英文名分別係K同J字頭，大女英文名用咗K開頭，同老公講好如果今胎係女就繼續用K，仔就用J，但佢依家話無講過喎！」她指兩歲多的大女會經常摸她的肚子，很心急迎接弟弟的來臨。