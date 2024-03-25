《中年好聲音2》決戰 千嬅送窩心貼士 古淖文奪冠 揮低譚輝智

無綫《中年好聲音2》昨晚展開終極一戰，結果賽前大熱譚輝智未能奪冠，只得亞軍，另一熱門古淖文則憑必殺歌殺出重圍，奪得冠軍，季軍則由顏米羔奪得！因擔任總決賽評審而惹是非的楊千嬅，騷前以專注節目為由，沒有受訪！

《中年好聲音2 登峯之戰》昨晚於將軍澳電視城舉行，楊千嬅、陳慧嫻、伍仲衡、張佳添、周國豐等擔任評審。比賽開始前，7強選手古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢和陳俞霏一齊獻唱《隆重登場》掀起序幕，之後由司儀車婉婉逐一點評，當講到兩大熱門譚輝智及古淖文時，現場即歡呼聲不斷，相當受歡迎！

評審楊千嬅早前捲入「未夠班」是非，開騷前亦以專注節目為由未有受訪，但千嬅仍在節目中為參賽者送上貼士，希望他們能呈現自己最好的一面，唱出感情，享受舞台，她還坦言自己很開心能夠成為總決賽評審，見證大家的感動時刻。

出奇制勝成焦點 比賽開始，7強先以慢歌對決。當中，譚輝智獻唱《想說》，評審陳慧嫻認為他的表情未夠肉緊，稍有欠缺。至於古淖文則唱出偶像梅艷芳的《心仍是冷》，因感情十足而獲楊千嬅大讚，但伍仲衡卻嫌他有懶音。黃劍文獲好友台灣歌手張芸京到場支持，驚喜十足。到快歌環節，顏米羔成功以快歌《衝口而出》突圍，獲得陳慧嫻和伍仲衡等一致好評，擅長跳唱歌曲的陳俞霏以及古淖文亦獲得不少讚賞。而一直被指木訥的譚輝智則以搞笑舞步跳唱《屈到病》，再一次成為焦點，笑爆全場，陳慧嫻更笑指對方像在上體育堂。

經過一輪惡鬥，譚輝智、古淖文、顏米羔三強誕生，「觀眾最愛好聲音大獎」由譚輝智奪得，之後，三人以「必殺歌」作終極對決，譚輝智因揀錯歌，令古淖文以99分成功超越，成為冠軍。而譚輝智屈居亞軍，顏米羔拿下季軍。而車婉婉則於現場宣布《中年好聲音2》演唱會將在4月16日假新伊館舉行。