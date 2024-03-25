筵開27席「SM」放閃 盛勁為停工儲精力 麥明詩馬拉松洞房

麥明詩與盛勁為的「勁甜麥」婚禮分3日舉行，原來連「洞房大計」亦以馬拉松式進行，零面紅的新娘子不但大晒夫妻間的「SM風」，更自爆已部署好進擊的生B計劃，要老公停工留力外，又落重料食補品養精蓄銳，望連續10多日努力下一擊即中！

32歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）與年長兩歲的飛機師男友盛勁為（Keith），前晚於元朗圍村舉行完中式盆菜婚宴後，昨日轉戰銅鑼灣吉列島遊艇會舉行「勁甜麥」西式婚禮，筵開27席宴請雙方親友飲喜酒。現場布置相當有心思，除有懷舊大牌檔擺設外，還有象徵兩人背景的「港姐寶座」及「登機櫃枱」等供打卡之用，但婚禮前未有接新娘及玩新郎等傳統儀式。

下午2時許，Louisa穿上白色透視公主裙出閣，身上未見珠光寶氣，但拖着老公進場時幸福光環閃爆全場，一對新人不時四目交投，甜度遠勝送給賓客的「勁甜麥芽糖」回禮包。大約4時，換上露肩晚裝的Louisa翹着老公見傳媒，當眾嘴對嘴啜爆，又手搭手大晒刻有兩人英文姓氏「Shing」及「Mak」首字母的「SM」金戒指，玩味十足。

狂進補未諗蜜月 全程笑到見牙唔見眼的Louisa接受傳媒祝福時，如其婚戒一樣性趣味濃，恨生B的她坦言造人已如火如荼，為免有「休場」時間，老公更攞假停飛，全力搏盡，她說：「佢為婚禮請咗十幾日假，其實佢成日飛，對身體好有影響，我哋趁呢段休息時間好好造人。（幾時蜜月？）未有計劃，因為我優先考慮造人同婚禮，同埋佢成日飛，有機會都想留喺香港陪吓我。」問新郎有否食補品增加「戰鬥力」？他坦言日日進補，Louisa則指將來生仔或女都冇所謂，最緊要陸續有來：「呢啲係上天賜畀我哋嘅，係祝福嚟，一個一個嚟，不過如果打孖上都冇辦法。」

談及「SM」婚戒很簡約，Louisa表示婚戒不會常戴，又趁機放閃說：「大家嘅關係唔需要任何嘢，只要喺心裏面就得㗎喇！Keith成日周圍飛，戴戒指唔係咁方便，我拍攝都唔方便戴。」問到雙方「愛的宣言」，她大爆老公為深入了解她而買了其母的著作：「嗰本書關於我，佢仲透過書了解埋媽咪，佢嘅舉動令我好冧。」至於Keith覺得Louisa肯下嫁已很感動，又賣口乖指太太搞婚禮很犀利及佩服，所以工資會全部上繳；而Louisa則指夫婦財政是共同組織Family Plan。

反傳統冇接新娘 Louisa未慣被稱呼為「盛太」，但謹記稱呼盛母為奶奶，而她亦深明婆媳之道，指前晚請李龍基做表演嘉賓全因奶奶：「奶奶非常之鍾意基哥，我都見到奶奶攬到基哥實一實咁唱歌，我覺得家庭關係需要培養，見奶奶開心我都好開心。」她自稱「反傳統」但又尊重傳統，所以即使沒有拋花球及接新娘，但有向長輩敬茶「斟咗成日」，聽到父母分享對她的感受及收到有關夫妻相處的書時更感觸落淚。而對於舊愛林作上載與女友裕美的婚照，她亦送上祝福：「太忙冇留意，大家年紀相若，都應該結婚。」

Louisa任職醫生的兄長麥明山在社交網上載妹妹的重磅嫁妝，除了至少3對龍鳳鈪外，還有約6隻金鈪及金耳環等，而金豬頸鏈亦分量十足；有指3場婚宴的酒席埋單至少7位數字。