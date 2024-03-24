Blake抽水踩地雷 急發文撲火

英國王妃凱瑟琳早前於母親節分享與子女的合照，被傳媒發現電腦修圖痕迹，凱瑟琳承認此事後，陰謀論接連出現，分析她為何「潛水」避風頭。演藝圈亦有不少人嘲諷一番，當中美國真人騷女星Kim Kardashian上載在座駕旁擺甫士的照片及留言：「我依家去緊搵凱瑟琳。」美國女星Blake Lively則上載一張明顯修圖的廣告相，借機宣傳自家品牌：「我好開心可以同你哋分享呢張我今日影嘅新相，推廣Betty Buzz同Betty Booze產品！你哋依家知道我呢排點解失蹤啦！」