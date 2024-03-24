Blake抽水踩地雷 急發文撲火
英國王妃凱瑟琳早前於母親節分享與子女的合照，被傳媒發現電腦修圖痕迹，凱瑟琳承認此事後，陰謀論接連出現，分析她為何「潛水」避風頭。演藝圈亦有不少人嘲諷一番，當中美國真人騷女星Kim Kardashian上載在座駕旁擺甫士的照片及留言：「我依家去緊搵凱瑟琳。」美國女星Blake Lively則上載一張明顯修圖的廣告相，借機宣傳自家品牌：「我好開心可以同你哋分享呢張我今日影嘅新相，推廣Betty Buzz同Betty Booze產品！你哋依家知道我呢排點解失蹤啦！」
不過，凱瑟琳前日公開患癌真相，Kim的抽水貼文惹來大批網友留言批評，直言：「我諗你需要道歉。」有人表示：「佢做完大手術康復緊，畀啲尊重。」至於Blake反應快得多，除了立即刪除抽水貼文，更在即時動態撰文道歉：「我諗今日冇人會理，但我都想講番件事。我早排出咗個玩嘢貼參與『修圖風波』，搞到今日我嚇到死。好對唔住。一如以往，我向所有人送上愛同祝福。」
人人做記者
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