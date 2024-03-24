事務所透露合體在即 BLACK PINK續約金破兩億？

韓國人氣女團BLACK PINK去年12月宣布與YG事務所續簽團體約，意味着組合活動將繼續進行。近日傳出YG與她們的續約金超過2億港元，組合活動亦正在籌劃階段，估計可以很快見到她們合體！

BLACK PINK與YG的7年合約於去年8月結束，雖然4名成員都沒有跟YG續約，但就簽訂了關於組合活動的專屬合約，確保她們繼續發行團體專輯及進行大型海外巡演，令擔心組合解散的粉絲鬆了一口氣。

YG最近公開事務所2023年的財務報表，其中YG去年支付的合約金高達412億韓圜（約2.45億港元），而剛好YG與BLACK PINK續約一事亦是去年發生，故有人猜測該筆支出可能是BLACK PINK的續約金。不過YG方面表示：「去年我們除了和BLACK PINK續約，還有跟其他藝人續約，亦有簽訂新的合約。」韓媒就估計BLACK PINK每位成員的續約金至少有數十億韓圜，但不超過100億韓圜（約5,900萬港元）。

BABYMONSTER 4月出道 另外，YG方面還透露正在籌劃BLACK PINK的組合活動，估計在不久的將來可以見到她們4人合體。至於BLACK PINK的同門師妹BABYMONSTER去年11月憑歌曲《BATTER UP》首次亮相，當時因健康問題而缺陣的成員Ahyeon將於4月歸隊，YG表示：「BABYMONSTER將於4月正式出道，會進行多樣化的活動，而TREASURE除了在日本開騷之外，亦會在亞洲不同國家演出。」