蘇打綠開騷細數「第一次」

台灣樂團蘇打綠出道二十年展開《二十年一刻》巡迴演唱會，前晚在紅館舉行首場，細數四度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》和《二十年一刻》都是從香港起跑，笑謂小威第一次求婚和家凱第一次在台上破掉褲子也都是在香港發生，他們講笑香港奪走了他們許多的第一次。