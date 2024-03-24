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黃紫盈日本跌倒入院
前新聞主播黃紫盈日前透露在日本發生意外，在一間化妝品店落樓梯時跌倒拗柴，痛到癱軟在地，要召喚救護車送院，獲悉若坐救護車入院，醫院會優先處理病人而需要額外收費，擔心醫院收費好貴，嚇到面青，幸沒有骨折毋須動手術，最後照CT連覆診，約4萬日圓（約2千港元），令她抹一把汗。
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