睇大結局做金主 羅子溢咒自己 恨拍《身後事》

藝人陳自瑤（YoYo）、羅子溢、黎諾懿、賴慰玲及羅天宇，前晚相約監製林肯一齊睇無綫劇《婚後事》大結局，王敏奕因不在港而缺席。黎諾懿和賴慰玲推舉羅子溢埋單請食飯，羅子溢爽快答應，已問準老婆楊茜堯並準備現金，他笑言：「我會闊綽朋友，但刻薄自己。」YoYo透露收到很多粉絲留言希望拍《身後事》，羅子溢讚有創意，指結局雖然沒有死，但可能下集就癌症復發身亡。他視YoYo為最佳拍檔，對她相當遷就，YoYo則讚他是愛妻號，對老婆千依百順。

黎諾懿Buy悲劇收場 提到工作，子溢最近為兩劇開工，YoYo前日則剛從杭州做完直播返港，直言恨拍劇，自《婚》劇後已兩年沒有拍劇，現時有新劇傾談中。子溢指劇中有好多花絮，將剪輯成彩蛋稍後播出。

黎諾懿和賴慰玲的感情線原來有兩個結局，觀眾看到的是開心版結局，賴慰玲指這個結局讓每個角色都有出路很不錯，黎諾懿則喜歡傷心版結局，覺得有遺憾美更好，並指傷心版結局是他昏迷不醒，笑言可能監製下集不打算再用他而留此伏線。賴慰玲希望6人在《身後事》再續前緣，覺得人面對死亡這個大議題也不錯。