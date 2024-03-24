林襄「龍女」Look 籲粉絲揀陣營

台灣啦啦隊女神林襄憑玲瓏浮凸的好身材吸納不少粉絲，雖然近期因轉會加盟味全龍啦啦隊而是非纏身，不過其心情似乎未受影響，日前還大晒身穿「小龍女」制服的照片，並問粉絲：「哪派？」引來不少網友加入討論，連前隊友都爭相表態。