娛樂

林襄「龍女」Look 籲粉絲揀陣營

林襄穿上新制服，洋溢青春氣息。 林襄穿上新制服，洋溢青春氣息。
林襄穿上新制服，洋溢青春氣息。
台灣啦啦隊女神林襄憑玲瓏浮凸的好身材吸納不少粉絲，雖然近期因轉會加盟味全龍啦啦隊而是非纏身，不過其心情似乎未受影響，日前還大晒身穿「小龍女」制服的照片，並問粉絲：「哪派？」引來不少網友加入討論，連前隊友都爭相表態。
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