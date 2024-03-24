恨擺脫嫵媚角色 高海寧潛力無限 靜待伯樂

無綫花旦高海寧近日參與內地真人騷節目，直言早年常被安排演媚態角色，但自認可塑性高，現正等待被發掘。人氣爆燈的她，又在零下7度性感上陣為雜誌拍攝封面，認真專業！

內地演技真人騷節目《無限超越班2》召集多位藝人做學員，通過演繹經典港產影視題材，進行演技和藝能對決。早前憑劇集《新聞女王》爆紅的高海寧（高Ling）在首集參加第一輪面試，道出參加節目的原因：「剛入行時，大家都找我演嫵媚一點的角色，但是高海寧其實有更多的可能性等待發掘，我的可塑性也是很高的！」

至於曾參演王家衛執導劇集《繁花》的黃齡，面試表現亦相當搶眼，她在葉童和趙雅芝面前為《新白娘子傳奇》配音，除一人聲演多角外，連敲木魚的聲音亦扮得相當神似。爾冬陞卻不滿黃齡的隨性表現，要求她嚴肅一點，原本笑笑口的她即時「變臉」:「我是可以嚴肅的。」惟爾冬陞仍然覺得她很輕佻，黃齡不甘示弱反駁：「我覺得你這樣判斷一個人，也蠻輕佻的！」火藥味十足。

節目中，導師梁家輝及葉童上場晒演技，他們飾演一對老夫老妻，葉童的角色備受病痛折磨，家輝手震震餵她食粥，兩人的演技讓高Ling直呼：「沒任何醞釀直接入戲，有被驚訝到！」

零下7度照放「峰」 除了參與節目外，高Ling亦抽空到外地拍攝雜誌封面，並在社交網分享花絮照。雖然當地只有零下7度，但她還是以單薄的性感造型上陣，其中一條黑色深V貼身裙，凸顯其驕人上圍，而小蠻腰更是吸睛。高Ling發文：「零下7度拍攝雜誌，毛孔消失術，皮膚都秒變緊緻了。」網友叮囑她注意保暖，亦大讚她專業。