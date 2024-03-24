COLLAR赤裸裸極速換衫 Marf失準走音 Day封口自保

女團COLLAR成軍兩年後前晚舉行首個演唱會，連場勁舞，但成員邱彥筒（Marf）及陳泳伽（Winka）齊變「走音擔當」，捲入是非的許軼（Day）則保持緘默，免得講多錯多，而全晚未見前成員So Ching捧場。

COLLAR一連3場演唱會前晚在九展響頭炮，儘管Marf及Day先後爆出緋聞，王家晴（Candy）又被爆買粉絲，但仍聯同其他4位成員落力跳唱。到中段的Solo環節，各成員翻唱其他歌手的大熱歌曲，其中Marf與Winka均表現失準，尤其前者唱方皓玟的《假使世界原來不像你預期》時，被指甩Beat及瘋狂走音，場面尷尬，未知是否因一輪勁歌熱舞後未及回氣所致。另外，着超短裙的Candy勁舞時險走光，要用手撳實裙邊。

Candy感動落淚 到Encore環節，各成員分享感受，隊長沈貞巧（Gao）發現有寫上「Candy我哋做好朋友」的燈牌後說：「我代Candy應承你。」Candy看到燈牌後也甜笑回應。Marf坦言第一次「咁大膽、咁赤裸」，皆因一入後台就有人幫她們快速換衫，Gao即笑說：「唔赤裸就唔夠時間換。」

Gao感謝成員家人的支持，她說：「大家好似我哋嘅Chosen family ，無論發生乜嘢事都陪喺我哋身邊。」Candy忍不住感動落淚，Marf即遞上紙巾。芯駖透露原本成團後3個月就舉行演唱會，但至今才成事：「經歷咗好多事情，好多起起跌跌、風風雨雨，依家7個人企喺台上表演畀大家睇，好感恩，注定我哋係家人，同大家一齊走落去。」至於Day表現文靜，未如其他成員一樣暢所欲言，最後全員送上新團歌《Chosen Family》。全晚未見前成員So Ching捧場，而Ivy So騷後分享台上照片，為餘下兩場演出打氣。