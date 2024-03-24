濕身激吻為婚禮熱身 麥明詩出閣搞盆菜宴 促老公勤力造人

「十優港姐」麥明詩與機師男友盛勁為拉埋天窗，分3日大搞婚禮，昨日率先在元朗圍村舉行盆菜婚宴。而一對新人的甜蜜婚照曝光，見他們在雨中狂歡，更上演濕身激吻！

麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）分別在圍村、吉列島遊艇會及五星級酒店，分3日進行婚禮。兩人昨日在元朗舉行盆菜婚宴，圍村有恭賀他們結婚的巨型花牌。昨日傍晚時分，一對新人在元朗盛氏圍村舉行盆菜宴，筵開逾40圍宴請親友。新娘Louisa身穿紅色旗袍現身，貼身剪裁盡顯其優美身段，加上手上的金器，極具氣派。

他們在一眾賓客的歡呼聲下出場接受祝賀，開席時向賓客敬酒，Louisa主動介紹鄉公所外的巨型對聯，當中寫着「勁風吹動愛之丹」，她笑說：「真係好勁，多謝盛勁為爸爸幫佢改咗個咁勁嘅名。」她又感恩能加入圍村大家庭，主動催促老公勤力「造人」，希望延續下一代。Keith笑問想生仔還是女？她笑說：「仔女都好！」Keith則興奮表示：「多謝大家，今日我同麥明詩真係好開心。」並即席獻唱《每天愛你多一些》，讓Louisa甜在心。

李龍基獻唱助興 席上，藝人李龍基擔任壓軸嘉賓獻唱多首歌曲，包括《愛是這樣甜》，為婚宴掀起高潮，最後更Encore唱出《一顆不變心》。期間他祝福一對新人白頭到老，3年抱5，5年抱8，百子添孫，他又與盛母跳舞，相當盡興。

另外，Louisa前晚在社交網分享新一輯婚紗照的精華片段，見她和Keith十足拍微電影，換上多個造型，當中穿上白色露背晚裝，在雨中緊抱Keith濕身激吻，極盡浪漫！