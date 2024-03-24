楊冪真空大露背 零死角造型

內地頂流花旦楊冪日前於上海出席時裝品牌活動，以碎花裙上陣，重點是她真空大露背，背部全鏤空一直延伸至腰間，白滑美背大解放。而從正面看亦見腰間兩側開窿，腰間零贅肉，招牌纖細A4腰一覽無遺，其造型堪稱360度零死角，可見她即使已為人母，身材依然完全冇走樣，輕鬆成為全場焦點。