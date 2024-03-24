明白「菲」常煩 莊思敏：唔會騷擾佢！

此外，身為拿督千金的她身家估計達8億，近年主力內地發展，近日拍片大爆娛樂圈秘聞，竟表示曾因家境富裕，痛失工作機會：「以前的Model公司打電話給我說有一個工作本來是定了我，但最後給了公司另外一個女生，原因就是他覺得我有錢。我就發了一個很大的脾氣，如果我真的是有錢，我不需要工作啊，你不可以因為我家裏的條件，讓我的機會給其他人嘛。」又指有公司擔心她家底豐厚而不願工作，最終未有簽約做旗下演員。不過她亦直言有錢都有好處：「因為我的背景，潛規則我就沒有見過，因為我就是飯局這個富豪嘛。」但亦有不少人因其背景埋身，要她投資才給予拍攝機會，變相是另類潛規則：「他們覺得我有錢嘛，反過來就跟我說做一個投資人就好了，他們如果要給我一個角色，希望在我身上拿金錢的利益。」