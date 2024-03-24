結婚紀念日連番失控 汪小菲大鬧台北警局 舉報大S濫藥

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲前晚衝到前妻的豪宅鬧事遭報案驅離後，再到警局舉報大S長期濫用藥物，但未完成筆錄就離開，精神狀況令人擔心。有指他失控原因是有人在債務問題出爾反爾，加上他跟現任女友Mandy瀕臨分手邊緣，導致怪行連連！大S卻一於懶理！

大S與汪小菲雖然已離婚兩年多，但雙方是非近日愈鬧愈大，大S日前發聲明指控汪小菲婚內出軌及家暴，汪小菲則反擊她劈腿搭上現任老公具俊曄，隔空互數不是。

前晚汪小菲疑似喝醉，闖進大S居住的信義區豪宅鬧事，保安報案後，執法人員到場調停。本已離去的汪小菲原來之後返回樓下，被執法人員帶走，之後他現身台灣警局揚言要報案，實名告發徐熙媛長期濫用藥物，不過未有完成錄口供及法定程序就離開，繼而向現場媒體表示：「我是來報案的，一：我的孩子被非法拘禁、被非法扣留；第二：我汪小菲實名舉報徐熙媛長期濫用藥物、產生幻覺，對我的孩子產生不好的影響。」他指大S「透過第三方證件去買很多他們沒有看醫生的藥物，藥的副作用會產生幻覺」，還聲稱手上有照片，證明有人經常幫大S送藥，他指大S服藥後會揮高爾夫球桿、刀捅或打他，但隔天就忘記。由於他受訪時眼神游離，加上未完成筆錄就離開，行為古怪，有網民擔心其精神狀況有異。

疑受債務情困夾擊 事件引起熱議，有網民翻查資料，發現原來前日是汪小菲與大S的結婚紀念日，感嘆汪小菲尚未放下舊情。有人自稱是汪小菲友人並接受台灣傳媒訪問，指出他失控的主因，疑是因當初跟大S離婚協議曾簽斷尾條款，只要簽字，雙方之前的金錢往來就一筆勾銷，結果現時卻遭女方指控欠債億元新台幣（約2,500萬港元），導致他躁鬱症發作，而其新歡Mandy的心情亦因此大受影響，雙方正在鬧分手！雖然有此傳聞，但前日下午汪小菲在直播中表示要買珠寶、鑽石皇冠送給女友，雙方關係撲朔迷離。

對於汪小菲的濫藥指控，大S律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢察單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」而大S昨日在社交平台留言回應別人的貼文：「走在花路上，想像自己是美人。」風花雪月，似未受前夫鬧事影響心情。

另一邊廂，汪母張蘭前晚發功，開直播力撐兒子，稱大S有意設局引汪小菲鬧事：「這是一個大陰謀，汪小菲被暗算了。」又稱大S、具俊曄等6人合力將保母小楊阿姨推倒，汪小菲才會被惹怒，衝到豪宅理論。張蘭又提到兒子日前公開與大S的對話截圖，顯示已被對方封鎖，張蘭直斥：「你說惡心不惡心，他們家四口的合影，給我們發過來，啪，就給我們拉黑，有沒有人幹這種事，你說是人嗎？還不許我說嗎？」張蘭昨日再上載影片提到汪小菲報案一事，強調「他只報了藥名，沒報藥量」，接着表示：「你們查一下，小菲說的那個藥，一天服30片，你們查查後果是甚麼？」似暗示大S的服藥量。

另外，曾被汪小菲兩次提告的台灣資深記者葛斯齊昨日受訪，指收過多達10多名女子爆料，指汪小菲曾跟不同女子牽手及親吻等，有些更是發生於他與大S仍未離婚的時候，而和張穎穎交往期間，他亦曾被女方捉到有第三者。