中文台節目表 翡翠台
9:00 翻生工程
9:55 打死不離父子兵
10:25 古城百景
11:00 走過足球聖地
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 360秒人生課堂
2:05 男神廚房
2:50 女人必學100道菜
3:20 長命不老
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 奇妙的動物之動物的大本領
5:30 櫻桃小丸子
6:00 從長安到羅馬第二季
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 中年好聲音2之決戰前夕
9:00 玩盡澳門無限Fun
9:30 無限超越班2
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 戀愛季節（PG）
1:00 宣傳易
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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