誤用圖片 擅改原圖 濱崎步巡唱追悼鳥山明捱批

45歲日本天后濱崎步現正在日本舉行巡迴演唱會，她日前在社交網宣布在巡唱為已故漫畫家鳥山明加設追悼環節，但卻好心做壞事，因亂改鳥山明作品，被外界批評不尊重對方。

曾創作《龍珠》、《IQ博士》等經典漫畫的日本著名漫畫家鳥山明，本月初因急性硬膜下血腫猝逝，終年68歲。他生前與樂壇天后濱崎步私交甚篤，濱崎步曾替真人版電影《龍珠：全新進化》演唱主題曲《Rule》，並獲鳥山明繪畫肖像。

鳥山明離世後，濱崎步除在社交網發文悼念外，現正舉行出道25周年紀念巡唱的她，日前更於社交網宣布在演唱會內加設追悼環節，並公開舞台相片。不少網民留言大讚她有心，但卻惹來漫畫界行內人的不滿，批評她誤用非鳥山明手繪的動畫圖片外，又將自己的肖像圖置中，被質疑抽水。此外，她借用2011年鳥山明為311大地震災民所畫的打氣圖片，卻擅自將原圖內「悟空」與「小雲」所說的「加油」改成「多謝」，對鳥山明有不敬之嫌。

獲舊愛力證冇加工 此外，濱崎步近年身材再進化，經常被網民質疑靠後天加工。不過，其陳年舊愛兼avex社長松浦勝人日前於網上開直播，代濱崎步否認僭建傳聞：「她沒有隆胸也不用隆胸，因為她在19歲時已經很大。」