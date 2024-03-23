楊千嬅任評審惹質疑 伍仲衡無辜「中槍」：一定要唱歌好聽？

歌手楊千嬅將為無綫節目《中年好聲音2》總決賽擔任評審，在網上引起爭議，音樂人伍仲衡「躺着中槍」，發文解圍。至於大熱參賽者顏米羔再爆是非，捲入「買粉絲」風波。

《中年好聲音2》明晚舉行總決賽，由殺入7強的安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔與沈宗賢爭奪冠軍寶座，無綫日前預告邀得楊千嬅擔任嘉賓評審，即惹來議論紛紛，有《中2》粉絲對評判資格有所質疑，但亦有網民力撐：「你要搵晒啲唱歌好掂嘅？千嬅唱歌根本唔差，內地咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺內地開演唱會門票秒殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？難道伍仲衡識唱歌？」

顏米羔疑買粉絲 「趟着中槍」的伍仲衡亦有留意此番評論，並說：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽。」及後又在留言區補充：「以前成日睇樂評同影評，從來冇覺得啲樂評人要識作，從來冇覺得啲影評人要識拍戲，道理一樣啫！」

此外，大熱參賽者顏米羔繼「賄選」風波後，近日再爆出「買粉絲」疑雲！有網民聲稱收錢扮顏米羔粉絲，並分享本月18日出席《中2》記者會的片段，片中顏米羔正獻唱《紅色跑車》，網民自言第一次做假Fans，並嘲：「呢個人一定覺得自己好有型。」有人追問酬勞，網民答：「得一日$200一個鐘。」又補充：「應該真係有真粉，但我企後面，又或者啲主持都知係扮，唔會搞咁多嘢。」有人問為何沒尖叫，網民搞笑說：「我份糧唔包嗌，要嗌嘅係另一Team負責。」但不久便揚言驚「冇糧出」並刪走貼文。