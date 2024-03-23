汪小菲疑醉酒闖大S豪宅鬧事

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲自離婚後一直鬧得沒完沒了，二人仍然為官司對簿公堂外，日前雙方互爆大鑊。汪小菲心情似乎受影響，昨晨開直播時疑說出違規字眼被平台系統提醒並要求下播，之後他更說粗言：「他算個機X啊」、「你算個屁，真逗」等，家中保母小楊想搶過手機都被他阻止，大呼「別動」！

直到傍晚，更傳出汪小菲突然現身大S台灣位於信義區的豪宅鬧事，疑似喝醉的他不斷咆哮，警衞見狀趕緊報案並把他帶離現場。有消息指信義分局三張犁派出所下午接報「有人在社區中庭亂」，立即派員前往現場了解。據知，汪小菲說話聲音較為激動，最終未有強行上樓或與執法人員發生爭執，在情緒逐漸平穩下自行離去。對於傳聞，大S經理人證實此事，但不願透露細節。

此外，汪小菲前女友張穎穎被大S指是二人婚內「小三」，張穎穎沒有特別回應，只在社交平台直播帶貨，並晒出940萬元人民幣（約1,017萬港元）的成交金額，更自豪謂：「這沒多少」、「你看那盛放的花！衝一千萬！」網民提醒她財不可以露眼時，她更回應：「這沒多少，我的目標不止於此。」