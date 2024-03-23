中娛星動：緋聞男女堅稱「朋友」 柯震東安心亞拖手斷正 唔會「戀」嚟

柯震東與台灣女神安心亞夜店拖手被拍，不過二人分別否認戀情，表明只是朋友，安心亞更斷然劃清界線表示未來沒有發展空間。此外，許瑋甯指劇中有場裸背戲份雖然清場拍攝，但都怕走光。

台灣女神林依晨、許瑋甯、柯震東及賀軍翔（小美）前晚於台灣出席主演話題劇集《不夠善良的我們》首映會，柯震東之前被拍到在夜店拖着安心亞的手離開，疑似有曖昧關係，對此柯震東坦言二人只是朋友，更劈頭澄清：「就是朋友才會這麼無所謂啊。」是否不可能有進一步發展？他謂：「沒有設定這些事。」問到事件曝光後二人關係會否有尷尬？他笑謂：「就因為是朋友才不會尷尬啊。」他更表示：「誰會帶（曖昧對象）去一個有400人的地方？」

至於安心亞前日亦有出席活動，她承認當天喝到微醺，因現場人太多、怕走散，柯震東才拖着她，她指二人是好友，直言未來沒有發展空間。再問到柯震東是否她那杯茶時，她謂：「我們是朋友，我不會往那方面想。」

許瑋甯裸背驚走光 此外，林依晨與小美於《不》劇中有一幕朝早親熱戲，卻被突然造訪的奶奶打斷，當被問到現實中夫妻會否這樣利用時間時，已有兩女的小美答：「戲外不會這樣啦！」林依晨則兜圈答說：「很多種情況都有過！」林依晨與許瑋甯17年前曾於《惡作劇之吻》中合作，當被問到私下會不會用社交群組查「前度」，林依晨大方回應：「有啊，會好奇他現在過得怎樣、有沒有改變。」許瑋甯相反表示不會：「我覺得自己是一個偷看會被人家發現的人，怕對方發現我在做這件事，覺得自己會不小心出錯。」今次許瑋甯劇中會有裸背場口，她指拍攝時很困難：「因為情緒非常沉重，雖然清場拍攝，但我還是要顧及動作在鏡頭前會不會走光。」