苦練八卦掌 中指遭殃 江嘉敏韌帶撕裂 痛到標眼水

嘉敏樣子甜美兼具有實力，深受公司重用，劇接劇備受力捧。最近，她參與拍攝無綫新劇《武林》，相當忙碌，而日前她透過社交平台發文，分享了一張貓貓相，卻表示自己不幸受傷，中指要用繃帶包紮，她搞笑表示：「做乜鄙視我隻中指。痛咗成個星期，尋晚突然痛到標眼水，忍唔住去睇個醫生，醫生話韌帶撕裂，究竟做咗啲咩可以搞到隻中指撕裂。（最近除咗打八卦掌都冇乜用到隻手）。」看來她為了拍劇練習武術而受傷，一眾網民都感到好擔心，着她保重身體，希望可以早日康復。

向男人投懷送抱

記者聯絡上江嘉敏，她表示：「因為我上個禮拜已經打咗幾日，我諗應該係用錯力唔小心扯親，其實痛咗成個禮拜，佢仲要腫咗……不過我冇理佢，點知尋日郁一郁就痛到流眼水，所以去咗睇醫生，好彩冇骨折。好羨慕個個都有兵器，我赤手空拳咋，不過出到嚟嘅效果監製幾滿意，佢話啲掌幾有力，真係要多謝晒武指師傅，係個下盤要返屋企再練一練。我啲對手個個高我成個頭，又係男仔，畀佢哋一用力拉，成個人爭啲投懷送抱。」