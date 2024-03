她又在社交網放閃,透露收到老公羅孝勇所送的鮮花,她分享花束照,上有羅孝勇所贈的心意卡,寫着:「Hope you feel better soon my love」王丹妮驚喜說:「病咗都有花收。」並加上心心手勢Emoji,明顯甜入心。