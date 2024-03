演唱會甫開始,COLLAR就以橙黑色團服上陣,齊齊露出小蠻腰及少許「玉腿」,雖然性感欠奉,但眾人唱出《Back in the Game》、《Atypical》、《Call My Name!》等節奏強勁的快歌,載歌載舞,炒熱全場氣氛。當中近日爆出與《全民造星V》參賽者魏念恩(Nathan)拍拖的成員許軼(Day),雖然因緋聞喪吸負評,但見她表演落力兼不時甜笑,似乎未受負面新聞影響。