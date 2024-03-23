MIRROR登《滾石》強攻海外市場
MIRROR日前獲美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）選為年度「Rolling Stone Future 25」，隊長Lokman直言：「冇諗過MIRROR可以上到《Rolling Stone》咁Iconic嘅媒體，好開心，好榮幸。」雜誌介紹MIRROR來自不同界別，Edan表示這才凸顯到他們的獨特性，亦是他們的優勝之處。MIRROR近期衝出香港，先後在英國、美加及新加坡等地舉行巡唱，各成員有不同期望，姜濤表示：「還有很多人不認識MIRROR，這是很好的推動力，我很好奇海外觀眾見到我們會有甚麼感覺。」
另外，早前因「溝女出事」而學精的Jer，被爆疑與緋聞女友同遊西貢，有網民直斥他荒廢演藝事業。他昨午到電台宣傳新歌，過百「柳柳粉」（粉絲暱稱）早就到電台門外守候，Jer笑容滿面地步出電台，看來未受是非影響心情。期間有粉絲送上小禮物，另有粉絲高呼：「阿仙奴攞英超冠軍！」身為阿仙奴球迷的Jer即回應：「識嘢！」並向粉絲派心心，他逐一替現場粉絲簽名後，就乘坐七人車離開電台。
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