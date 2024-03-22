家嘈屋閉已分居 美瑾霍絲失去信任 與MGK取消訂婚

美瑾說：「我諗我喺呢段關係學到嘅係，唔應該畀公眾食花生，所以我依家決定，我唔會對我哋目前關係有任何評論。我只能話，佢係我靈魂另一半，無論點都好，我哋都會有種牽絆。我講唔出程度係點，但我一直會同佢有某種連結，再多就唔願講，但你所講嘅都係真實發生，我都明其他人會覺得好混淆或者得意，會問『搞乜呀？』」