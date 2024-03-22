家嘈屋閉已分居 美瑾霍絲失去信任 與MGK取消訂婚
性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）近日受訪時，承認與美國饒舌歌手Machine Gun Kelly（MGK）取消訂婚，更被爆已分居，關係跌至谷底！
憑《變形金剛》（Transformers）系列電影走紅的美國女星美瑾霍絲，早前現身Alex Cooper主持的網台節目《Call Her Daddy》，被問到與MGK取消訂婚的傳聞時直認屬實。
美瑾說：「我諗我喺呢段關係學到嘅係，唔應該畀公眾食花生，所以我依家決定，我唔會對我哋目前關係有任何評論。我只能話，佢係我靈魂另一半，無論點都好，我哋都會有種牽絆。我講唔出程度係點，但我一直會同佢有某種連結，再多就唔願講，但你所講嘅都係真實發生，我都明其他人會覺得好混淆或者得意，會問『搞乜呀？』」
未正式分手
美瑾與MGK於2020年開始拍拖，2022年訂婚，一年後傳出分手又復合。知情者透露兩人雖未正式分手，但已分居一段時間，美瑾於馬利布居住，MGK則留在洛杉磯舊愛巢：「佢哋咁樣安排，係畀大家繼續一齊得嚟，而又留番啲空間。佢哋經歷緊低潮，情況每日都會變。」另有知情者透露，美瑾因缺乏安全感而不信任MGK，兩人關係非常病態，經常爭吵，美瑾對關係感到厭倦，甚至叫友人介紹新對象給她認識。
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