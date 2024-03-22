暢所欲玄：下元八九運的更替

今年進入下元九運，二十年的九運開始，人人都希望把握今年龍年，為自己在未來二十年內，賺取最理想的回報。我們應該如何了解九運的發展呢？

山龍運，其九運在2017丁酉年開始，玄空飛星氣運在今年交接。山龍九運與飛星九運，這七年的交接期間，香港與世界各地發生動盪不安的環境，這就是八九運更替之亂。

一朝天子一朝臣，天子朝臣的更替，新上任的管理層更換舊的老闆，需要時間磨合，在磨合過程中，必然有亂象出現。小至一間公司，大至一個國家，更大的是元運之更替，同樣道理，八運九運的更替，事局有所混亂，自可了然。

1996丙子年，山龍七運更換至八運。2004甲申年，飛星氣運，由七運更換八運。山龍運與飛星氣運，在這更替的八年間，大家也應該有印象。1997丁丑年金融風暴，2003癸未年沙士疫病。這就是元運更替之亂象，也許好像昨天的記憶吧！

九運所配的是離卦。離中虛，外實內虛之物，虛無縹緲的科技訊息；離為目，電子產品令眼睛出現毛病；離也是火之文明，也許是解救眼睛的方法。離卦為象，因應自身條件因素，作出合適的參考。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅