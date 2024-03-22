娛樂

楊洋秘密做手術 撐拐杖現身

內地小生楊洋去年主演的甜寵劇《我的人間煙火》播出後負評如潮，他亦因此人氣下滑。近日有媒體發現久未露面的楊洋，在經理人的陪同下撐拐杖現身醫院，原來他因為身上的舊患而低調做手術，現在處於康復期。畫面釋出後，不少粉絲大感心痛，紛紛向偶像送上祝福，希望他早日痊愈，重新回到幕前。
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