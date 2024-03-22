中娛星動：倒欠5千萬婚房錢？ 列「出軌證據」露餡 大S嘲張蘭造假

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲互相咬住唔放，汪母張蘭昨日發功，要求大S歸還兩億新台幣（約4,986萬港元）的婚房錢，並揚言支持兒子打官司，已做好「斷絕母子關係」的準備。她更羅列大S出軌證據時間線，不過大S方面還擊，直指甚麼都可造假。

大S與汪小菲離婚兩年多，近日因汪小菲涉洩露大S私隱又對簿公堂，再度引發罵戰。張蘭護子心切，前晚在直播反擊，表示可拿出證據反駁大S的指控，更揚言為了打官司，已做好「斷絕母子關係」的準備。有指汪小菲欠大S一億多元新台幣，雖然已歸還500萬元新台幣（約122萬港元），但仍欠上近億元新台幣（約2,455萬港元），張蘭回應此事時隔空向大S喊話：「請你把婚房還回來，你大概賣了3億台幣左右。」意指將賣婚房的3億元新台幣（約7,300萬港元），扣減汪小菲未償還的億元新台幣欠債，大S反而倒欠汪家兩億元新台幣（約4,986萬港元）。

S媽哭訴女兒太糊塗 大S早前指張蘭早就知道汪小菲婚內出軌搭上新歡張穎穎，張蘭則公開「大S出軌證據」列出時間線反擊，但有網民發現當中「大S發律師函要求討論婚姻事」的時間是2021年9月10日，但汪小菲於2022年曾提到「大S找我商談離婚是去年2月份的事情」，兩母子說法有出入，難免引起外界質疑。

針對張蘭列出的「出軌時間線」，大S經理人回應：「現在已是AI世代，連影片都能造假了，更何況張蘭秀出的所謂證據是一張WORD檔。汪小菲欠徐熙媛的款項是有法院認證的，我已將法院查詢系統連結公布在大S工作室社交網上，歡迎大家查詢。」至於其他的指控，經理人表示不會再回應任何相關問題。

至於S媽受訪時，談及女兒與前女婿的是非即泣不成聲，指女兒是糊塗蛋，又爆雙方原本開設了夫妻共同戶口，但有天發現存款被調走，又指汪小菲確實欠女兒上億債務，直言今生不還來生還。